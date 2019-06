Nel stenger ti hydrogenstasjonar etter eksplosjonen i Sandvika

innenriks

Eksplosjonen var truleg i ein hydrogentank og skjedde ved 17.30-tida måndag ved ein Uno-X-stasjon.

Ifølgje E24 opplyste konsernsjef Jon André Løkke i Nel om stenginga under ein telefonkonferanse tysdag morgon.

– Det er for tidleg å spekulere i årsak og kva som har gått gale. Den øvste prioriteten vår er sikker drift av stasjonane vi har levert. Som ein forholdsregel har vi stengt ti andre stasjonar mellombels i vente på meir informasjon, seier konsernsjefen.

Tekniske undersøkingar

Nel har levert systemet som produserer og fyller hydrogen på Uno-X-stasjonen i Sandvika. Stasjonane som blir stengde, ligg i Noreg, Danmark og andre land, ifølgje E24.

Selskapet sende natt til tysdag to eigne ekspertar frå Danmark med charterfly for å hjelpe til i arbeidet og å starte tekniske undersøkingar.

– Området er trygt no og vi er veldig glade for at det ikkje skal ha vore personskadar, seier konsernsjefen i Nel.

Sperringar heva

Fram til tysdag morgon var avkøyringane knytt til av- og påkøyring frå E18, og dessutan rundkøyringane ved Kjørbo stengt.

– Alle vegsperringar er no fjerna. Trafikken går som normalt, opplyste Oslo politidistrikt ved 7-tida.

Ekspertar har jobba på staden for å lette på trykket i tankane. Dette arbeidet starta tidleg tysdag morgon og tok rundt éin time.

Politi, brannvesen og representantar frå Uno-X-stasjonen har vore på staden gjennom natta.

To til legevakt

To personar vart sende til legevakta i Bærum med mindre skadar, seier politiet til VG. Skadane kom som følgje av at airbagar vart utløyst grunna trykt frå eksplosjonen.

E18 og E16 vart stengt i begge retningar etter eksplosjonen.

– Eg sat og åt middag og har vel ikkje høyrt eit så høgt smell før i mitt liv, fortalde Tom Laksfoss, som bur i området, til NTB måndag.

Stengde hydrogenstasjonar

I ei pressemelding opplyser Uno-X, som eig hydrogenstasjonen, at dei stenger sine to andre stasjonar av denne typen i Noreg etter eksplosjonen.

Stasjonane ligg i Åsane i Bergen og på Hvam i Skedsmo.

Selskapet veit ikkje årsaka til eksplosjonen. Heller ikkje politiet kjenner til årsaka, ifølgje operasjonsleiar Cathrine Silju i Oslo politidistrikt.