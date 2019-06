Rapport: OECD-land tar igjen Noreg i delen unge med høgare utdanning

innenriks

– Det er alvorleg både for Noregs konkurranseevne og for omstillingsevna vår, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Rapporten, som vart offentleggjort tysdag, har sett nærare på korleis norsk utdanning og norske universitet og høgskular gjer det samanlikna med andre OECD-land, opplyser Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Noreg blir tatt igjen

Det er særleg eit område som blir trekt fram i rapporten som ei utfordring i Noreg. Det gjeld delen 25–34 åringar med fullført høgare utdanning.

Utviklinga viser at Noreg frå 2010 til 2017 har falle frå femte til tiandeplass når det gjeld delen med fullført utdanning i denne aldersgruppa. I snitt har det vore ein større auke av unge med fullført utdanningsløp i OECD-landa enn i Noreg. For medan det i Noreg var ein auke på 13 prosent frå 2007 til 2017, var det i OECD-landa i snitt ein auke på 37 prosent.

– Noreg er eit høgkostland og derfor er det viktig å kunne konkurrere på kunnskap og kvalitet. I tillegg vil mange av jobbane i framtida krevje høgare utdanning. Ei høgt utdanna befolkning er òg viktig for evna til omstilling og vidareutvikling av samfunnet, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

To moglege løysingar

Dersom utviklinga held fram slik som no, vil dette kunne føre til at vi allereie om fire år vil ligge under gjennomsnittet for OECD-landa.

For å komme utfordringa i møte har OECD peika på to moglege løysingar. Ei løysing er å få fleire til å fullføre utdanningsløpet på normert tid. Dette vil framfor å auke opptaket ha størst og raskast effekt dersom delen aukar frå rundt 50 prosent til 70 prosent.

Men det blir òg peika på at det å få fleire til å ta høgare utdanning er ei løysing.

– Fullføringa i høgare utdanning på normert tid har gått i riktig retning og det har vorte fleire studieplassar, men vi er på ingen måte i mål. Skal vi løyse gapet som er i ferd med å oppstå mellom oss og andre, må både fleire ta høgare utdanning og fleire må gjennomføre studiane på normert tid, seier Nybø

