Sjømannskyrkja i København har politimeldt underslag av 3 millionar kroner

innenriks

Mannen er meld for grovt underslag og dokumentforfalsking.

Sjømannskyrkja i København sende tysdag ettermiddag ut ein e-post der dei stadfestar hendinga, ifølgje Vårt Land.

Mannen har erkjent underslaget, som skal ha vorte gjennomført over ein periode på seks år. Sjømannskyrkja jobbar no med å få full oversikt over omfanget av underslaget.

Rekneskapsføraren har i tillegg erkjent å ha forfalska revisjonsmeldingane for rekneskapane for kyrkja. Dette har medverka til at underslaget ikkje er fanga opp i kontrollar. Mannen er derfor også meldt til politiet for dokumentforfalskning.

Underslaget vart meldt til politiet i Bergen torsdag 6. juni. Generalsekretær Ørnulf Steen i Sjømannskirken understrekar at ingen andre sjømannskyrkjer er ramma.

