Svein Ludvigsen (72) nekta straffskuld då sexmisbruk-saka starta i Nord-Troms tingrett

innenriks

Den tidlegare Høgre-toppen og statsråden svarte nektande på spørsmålet til dommaren om han erkjente skuld etter tiltalen. Tilhøyrarbenkane bak han i rettssalen i Nord-Troms tingrett i Tromsø var så å seie fullsette med pressefolk og publikum som ville følgje den oppsiktsvekkande straffesaka.

Dåverande fylkesmann Svein Ludvigsen (72) i Troms skal ha hatt jamleg seksuell omgang i ein seksårsperiode med ein mann som kom hit til landet som asylsøkar. Påtalemakta meiner Ludvigsen misbrukte stillinga si til å lure fornærma til å tru at han hadde makt og autoritet til å gi og ta frå opphaldsløyve og statsborgarskap.

Dette skal ha vore den viktigaste grunnen til at den no 25 år gamle mannen ikkje fortalde om det påståtte misbruket. Han var mellom 17 og 24 år i perioden tiltalen omfattar.

– Det er spørsmålet om han har misbrukt tillitsforholdet til dei som skuldar han, som er det sentrale og avgjerande i denne saka, seier Ludvigsen forsvarar, advokat Kai Vaag, til NTB.

Nord-Troms tingrett har sett av to og ei halv veke til saka. Ludvigsen må akseptere at det er pressefolk og tilhøyrarar i salen under forklaringa hans – etter at retten avslo å lukke dørene. Publikum må forlate salen når dei fornærma skal forklare seg, og dessutan når personell med teieplikt skal gi retten sine vitneprov.

Pressa har referatforbod frå teiepliktige forklaringar, men ikkje frå forklaringane til dei fornærma.

Fornærma gruer seg

Ludvigsen skal ha skaffa seg «ulike former for seksuell omgang» jamleg mellom 2011 til 2017 med den no 28 år gamle mannen. Dei enkelte forholda skal ha funne stad ei rekke stader – som på Ludvigsens hytte i Andselv, i bustaden hans på Sommarøy, i Fylkeshuset i Tromsø og på ulike hotell i Oslo.

– Klienten min gruar seg til rettsforhandlingane og har det ikkje bra. Heile saka er ei enorm påkjenning for han, seier bistandsadvokaten til mannen, Gunhild Bergan, til NTB.

I rundt fire av åra i perioden 2011–2017 var Ludvigsen fylkesmann i Troms. Statsadvokaten meiner likevel overmaktsforholdet – Ludvigsens maktposisjon overfor ein av dei fornærma – fortsette òg etter at han gjekk av som fylkesmann.

– Svein Ludvigsen vil gi retten ei open og ærleg forklaring om relasjonen sin til dei som har skulda han. Han tar avstand frå alle skuldingar og kjem til å svare på alle spørsmål som gjeld seksuelle relasjonar, seier Vaag.

Overleverte statsborgarskap

Tiltalen omfattar ytterlegare to fornærma, unge menn som begge var i Noreg som asylsøkarar då Ludvigsen skal ha oppsøkt dei. Ein av dei var ein lettare, psykisk utviklingshemma mann som budde på Silsand ungdomsheim.

– Han gruar seg veldig, men er glad han slepp å møte for å forklare seg. Eit tilrettelagt avhøyr kjem til å bli spelt av for retten, seier bistandsadvokat Ole Magnus Strømmen.

Den dåverande fylkesmannen hadde overlevert statsborgarskap til mannen under ein seremoni og skal ha lurt han til å tru at han kunne gi og ta frå han statsborgarskap.

– Vi meiner det er ein direkte samanheng mellom dette overmaktsforholdet og den seksuelle omgangen, sa statsadvokat Tor Børge Nordmo til NTB då tiltaleavgjerda vart offentleggjort i november i fjor.

Ei lengre vitneliste og Ludvigsens samtalar og møte med fornærma vil stå sentralt i saka, ifølgje VG. Saka består i hovudsak av vitneforklaringar, bildebevis, dokumentbevis, tekniske bevis og kommunikasjon mellom Ludvigsen og dei fornærma. Det vil òg møte politivitne som skal forklare seg om etterforskinga av saka. Politi og hjelpeapparat skal dessutan forklare seg om kontakten med dei fornærma etter at straffesaka vart eit faktum.

