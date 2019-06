Telenor gjekk sigrande ut av telefonsal-strid

innenriks

Marknadsrådet har dermed oppheva Forbrukartilsynets vedtak som innebar at Telenor måtte betale tvangsmulkt på 30.000 kroner for kvar oppringing som var i strid med vedtaket. Det opplyser Forbrukertilsynet.

Forbrukarrådet innførte i februar forbodsvedtaket mot Telenor etter å ha fått fleire klager frå breibandkundar hos selskapet som reagerte på at dei hadde vorte ringde opp og tilbode mobilabonnement. Alle klagarane hadde reservert seg mot telefonsal i Reservasjonsregisteret.

Telenor meinte likevel at dei heldt seg innanfor marknadsføringslova, som seier at det er tillate å ringe kundar som har reservert seg mot telefonsal for å tilby dei tilsvarande tenester som dei alt har kjøpt. Telekomselskapet valde derfor å klage vedtaket inn for Marknadsrådet, som er samde med Telenor og dermed gav dei medhald.

Forbrukartilsynet meinte òg at Telenor braut marknadsføringslova ved å ringe forbrukarar som hadde gitt beskjed direkte til selskapet om at dei ikkje ønskte å bli ringt opp. Tilsynet hadde fått 24 klager på dette, men Marknadsrådet meiner at desse ikkje gav tilstrekkeleg bevis for at Telenor handla i strid med lova. Også på dette punktet fekk Telenor medhald, og heile Forbrukartilsynets vedtak er dermed oppheva.

