Toyota stoppar hydrogenbil-salet mellombels

Ifølgje Teknisk Ukeblad tilbyr bilimportøren eigarar å leige andre bilar medan fyllestasjonane er stengde.

– Vi veit ikkje nøyaktig kva som skjedde på Uno-X stasjonen enno, så vi ønsker ikkje å spekulere. Men vi stoppar salet inntil vi har fått vite kva som har skjedd, og dessutan av praktiske omsyn sidan det ikkje er mogleg å fylle drivstoff no, seier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

Han understrekar at hendinga ikkje hindrar Toyotas hydrogensatsing.

– Dette endrar ikkje synet vårt på hydrogen, og det er viktig for oss å påpeike at hydrogenbilar er minst like sikre som vanlege bilar. Sjølve hydrogentankane er så robuste at du skal kunne skyte på dei med pistol utan å slå hol i dei, seier Olsen.

Eksplosjonen skjedde ved Uno-X-stasjonen i Sandvika ved 17.30-tida måndag. Ingen vart alvorleg skadd.

