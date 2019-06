Uklar smertegrense for Frps fylkesleiarar i bompengesaka

innenriks

Ingen av dei åtte av totalt elleve fylkesleiarane i Frp som Vårt Land har snakka med, vil seie rett ut at Frp bør gå ut av regjering viss ikkje dei får eit visst minimum. Alle er klare på at dei må ha «noko», og at situasjonen har endra seg sidan Granavolden-plattforma vart forhandla fram.

– Får vi ikkje noko, bør vi før sommarferien seie at dette kan vi ikkje vere med på, seier Tone E. Ims Larssen, fylkesleiar i Oslo Frp, til avisa.

Larssen seier enkelte har ikkje noko å gå på, medan andre meiner ein må sjå på heilskapen. Ho meiner ein må vurdere heile den politiske pakka, og ikkje berre bompengar, om dei skal vurdere å forlate regjeringa.

– Vi må sjå ein betydeleg Frp-siger på bompengar før eg – og sikkert fleire i landsstyret med meg – er fornøgd. Resultatet må vise vilje til å komme oss i møte, seier Christian Eikeland i Agder Frp til avisa.

Liv Gustavsen i Viken Frp meiner partiet tapte bompengesaka allereie i 2013, men meiner dei får meir innverknad i regjering enn utanfor.

Stortinget skal stemme over tre store bompengeprosjekt 19. juni. Siv Jensen har tidlegare uttalt at partiet er bunde til å seie ja til å auke bompengeutgiftene med 15 milliardar kroner.

