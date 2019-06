Askøy-politikarar vart orienterte om problem ved vassverket i mai

innenriks

Det var vass- og avløpssjefen i kommunen som orienterte politikarane i Utval for teknikk og miljø i Askøy rådhus 9. mai, skriv Bergens Tidende.

Medan dei andre vassbehandlingsanlegga var godkjente, vart det om Kleppe vassverk sagt at det har liten kapasitet, tilstanden er dårleg, at det er behov for «betydeleg oppgradering» og at det har ein relativt komplisert reinseprosess.

Kleppe vassverk har åtte høgdebasseng som er knytte til anlegget. I eitt av desse, Øvre Kleppe høgdebasseng, er det funne tarmbakteriar. Rundt 2.000 personar har truleg vorte sjuke av drikkevatnet i kommunen, og over 60 personar har vore innlagde på Haukeland sjukehus.

Minst ni gonger har abonnentane som er knytte til vassverket, fått kokevarsel dei siste to åra, ifølgje BT.

I rapporten «bedreVann 2017» enda Askøy kommune på ein 77.-plass av 83 kommunar i ei tilstandsvurdering på vass- og avløpstenester. Årsaka til at dei hamna langt ned var at kommunen mangla ei alternativ vasskjelde til store delar av befolkninga. Kommunen fekk derimot karakteren «god» på «hygieniske betryggande drikkevatn».

