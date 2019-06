Bruken av kontantstøtte rekordlåg

innenriks

I 2017 vart det gjennomført to endringar i regelverket for kontantstøtte som påverka bruken av ordninga mykje. Månadsbeløpet vart kraftig justert opp, samtidig som foreldre som får kontantstøtte, må ha budd i Noreg i minst fem år.

– Regelendringa gjorde sitt til at det frå 2016 til 2018 var ein kraftig nedgang i delen kontantstøttemottakarar blant barn med innvandrarbakgrunn, skriv SSB.

Det vart i 2018 utbetalt kontantstøtte for 28 prosent av barna med innvandrarbakgrunn. Til samanlikning var talet 45 prosent i 2016. Bakgrunnen for butidskravet var å bidra til at nyleg tilflytta innvandrarar raskt kjem seg i arbeid.

I 2018 vart det utbetalt kontantstøtte for 21 prosent av alle barn i kontantstøttealder. Blant barn utan innvandrarbakgrunn var det likevel ein liten auke frå 2016 til 2018.

– Auken kan ha ein samanheng med at satsane vart justerte opp året før. Vi har òg tidlegare sett at auke i mottakarprosenten fell saman med auka satsar, skriv SSB.

Delen kontantstøttemottakarar blir redusert i takt med utdanningsnivået til mor. Blant mødrer med ungdomsskule som det høgaste utdanningsnivået, fekk 32 prosent kontantstøtte i 2018. Til samanlikning fekk 14 prosent støtte der mor har utdanning på høgskule- eller universitetsnivå.

