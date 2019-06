Gassflaske brenn i Bodø – framleis eksplosjonsfare

innenriks

– Publikum må halde avstand og lytte til ordrane frå politiet, seier politiet, som har oppretta ein tryggingsavstand på tusen meter.

Fleire bygg har vorte evakuerte. Gassflaska tok fyr under mudringsarbeid i Sjøgata i Bodø.

Framleis eksplosjonsfare

– Inntil vidare held vi oppe sperringane som før, ettersom gassflaska framleis blir sett på som ustabil, seier operasjonsleiar i Nordland politidistrikt Mari Lillestø til NTB klokka 14.30 torsdag.

Ho fortel at dei vurderer om det skal hellast betong over gassflaska, eller om ho skal ut i havet. Det er framleis fare for at ho kan eksplodere.

– Det er splintar frå ein eventuell eksplosjon som ein er redd for, seier Lillestø.

Politiet har gjennomført ein del avhøyr på staden og jobbar med å finne ut av korleis gassflaska har byrja å brenne.

Acetylen-flaske

Journalisten til Avisa Nordland på staden opplyste tidlegare torsdag at gata var fylt med arbeidarar, og at alle som var i bygget der Skanska arbeider, vart evakuerte.

Ivar Hokstad er vakthavande brannsjef i Salten Brann IKS. Han seier til NRK at den aktuelle gassflaska truleg har vorte brukt i anleggsarbeidet på staden.

– Vi reknar med at dette er acetylen- og oksygenflaske som blir brukt i samband med arbeid på byggeplassen.

Politiet opplyser at dei har vore i kontakt med bedriftseigarane i alle nærliggande bygg og bedt dei om å forlate området, eller trekke lenger inn i lokala.

– Det er ikkje farleg å vere i bygg som er i nærleiken, men ein bør halde seg unna vindauga, seier Lillestø.

(©NPK)