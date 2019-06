Kjerstin Braathen blir ny konsernsjef i DNB

innenriks

Kjerstin Braathen kjem frå stillinga som finansdirektør i DNB og var før det konserndirektør for bedriftsmarknaden. I 13 år jobba ho i shipping og offshore-avdelinga i banken, og ho har òg vore styreleiar i fleire av dei heileigde selskapa til DNB.

– Eg føler meg utruleg heldig som får leie dette supersterke DNB-laget. DNB har eit stort samfunnsansvar og er viktig for kundar over heile Noreg. Vi er med kundane våre i alle viktige fasar i livet, og vi heiar på dei bedriftene som tør å satse og skaper verdiar og arbeidsplassar. Eg gler meg veldig til 1. september, seier Kjerstin Braathen i ei pressemelding.

– Vi er glade for at Kjerstin har takka ja til denne oppgåva. DNB er ein viktig samfunnsinstitusjon. Derfor må vi ha ein konsernsjef som bidrar til høg tillit i samfunnet rundt oss, som gir kundane våre gode opplevingar, og som sikrar god lønnsemd, slik at banken kan investere i vekst og nye produkt, seier styreleiar Olaug Svarva

Bjerke har vore konsernsjef i DNB i nærare 13 år og gav tidlegare i år beskjed om at han ønsker å fråtre frå hausten av. Ifølgje tilsetjingsavtalen skulle han tre av som konsernsjef innan sommaren 2020.

– Eg vil gratulere styret med god rekruttering og takke for alle dei fantastiske opplevingane eg har hatt saman med alle som jobbar i DNB. Eg har ikkje hatt éin kjedeleg dag på jobb, og kvar dag har eg møtt nye kundar og tilsette som har gitt meg tru på prosjektet vårt, seier Bjerke.

Fakta om Kjerstin Braathen

* Kjerstin Braathen starta i DNB i 1999. Ho har jobba i fleire delar av DNB-konsernet, seinast som finansdirektør, og ho har vore styreleiar i fleire DNB-eigde selskap.

* Braathen har tidlegare vore konserndirektør i Bedriftsmarked Norge og har erfaring frå norske næringar som shipping og offshore.

* Ho er utdanna med mastergrad i leiing frå Ecole Supérieure de Nice Sophia-Antipolis.

* Kjerstin Braathen er fødd i 1970, oppvaksen på Lillestrøm og er gift og har tre barn.

* 13. juni 2019 vart ho tilsett som ny konsernsjef i DNB. Ho startar i jobben 1. september.

Kilde: DNB