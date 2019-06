Listhaug vil ha ei nasjonal kartlegging av drikkevatnet

innenriks

– Eg er utolmodig etter å få denne oversikta. Askøy bør vere ein vekkjar for alle kommunar som veit dei ikkje har alt på stell, seier Listhaug til VG.

Ho reiser sjølv til øykommunen ved Bergen måndag.

Listhaug vil påleggje kommunane i heile landet å rapportere om tilstand, vedlikehaldsplanar og investeringsbehov for vassverk og leidningsnett, og det er Mattilsynet som skal gjere kartlegginga.

Folkehelseministeren forventar svar så raskt som mogleg, men erkjenner at det er eit omfattande arbeid som vil ta tid.

– Vi veit at vedlikehaldsetterslepet er stort. Men innbyggjarane har rett til å forvente trygt og godt vatn. Når kommunen ikkje leverer på kvalitet, kan følgja bli veldig alvorlege og tilliten til kommunen blir svekt, seier ho.

Administrerande direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniører seier til NTB at ho ønsker Listhaugs initiativ velkommen.

– Vi har i år, for tredje gong på 10 år, sett på tilstanden til norske vassforsyningsanlegg. Like lenge har vi etterspurt eit sterkare statleg engasjement for å sikre drikkevatnet til norske forbrukarar. Det er rett nok trist at det måtte ein tragedie som Askøy til før politikarane vakna, seier ho.

