Mattilsynet ber kommunane ta vassikkerheita på alvor

Mattilsynet opplyser at dei gjennomførte 1.375 tilsyn av drikkevatn i 2018. I 51 prosent av tilsyna vart det funne avvik frå regelverket, skriv Klassekampen.

Tilsynet skriv i årsrapporten for i fjor at «oppstår det svikt i vannforsyningen, må vannverkene ha reserveløysingar». Dei skriv vidare at «kartleggingen vår viser at mange vannverk kun har tilgang til reservevannforsyning for en kortere periode, og at de i denne perioden ikke kan forsyne alle».

– Vassverka må bli betre på å jobbe førebyggande, for å sikre god styring og kontroll med vasskvaliteten. Mange vassverk må gjennomføre tiltak for å hindre at forureina vatn kan komme inn i leidningsnettet og, dei må forbetre beredskapen, skriv seniorrådgivar Line Ruden i seksjon for hygiene og drikkevatn i Mattilsynet i ein e-post til avisa.

Ruden skriv òg at gammalt leidningsnett med lekkasjar og manglande leveringssikkerheit er eit problem.

– Dette må kommunane ta på alvor.

Tysdag vart det stadfesta funn av Campylobacter i drikkevatnet i Askøy i Hordaland. Dette er ein bakterie som kan gi mage- og tarminfeksjon. Over 60 personar har vore innlagde på Haukeland sjukehus dei siste seks dagane, blant dei er 15 barn.

