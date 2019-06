Politikarane hyllar næringa dei snart skal gi dødsstøyten

innenriks

– Ære vere dei pelsdyrbøndene som har stått på, som har brukt all si tid på ei næring dei har trua på, som har gått på jobb med ein stoltheit og glede, seier Høgres Margunn Ebbesen frå Stortingets talarstol.

Seinare torsdag skal ho stemme for å legge ned denne næringa, som ho hyllar. Og ho innrømmer at det er vanskeleg å forsvare det.

– Dette er nok det vanskelegaste innlegget eg nokon gong har hatt frå denne talarstolen, sa ho.

Det er Venstre som har kjempa gjennom avlivinga av pelsdyrnæringa, sjølv om regjeringspartnarane Frp, Høgre og KrF alle i utgangspunktet er imot det.

Ebbesen er opptatt av at ingen bønder skulle komme «urimeleg ut» av kompensasjonsordninga til bøndene som må legge ned gardane sine. Dette har den siste tida vore det springande punktet i debatten, og fleire meiner at bøndene får altfor lite igjen i kompensasjon.

Frp: – Tragisk

Mannen som har leidd saka gjennom Stortinget for Frp, kallar sjølv saka for «tragisk».

– Dette er ikkje Frps politikk. Det er resultatet av ei regjeringsforhandling som vi tapte, seier Morten Ørsal Johansen, som har vore saksordførar.

Han påpeikar at kompensasjonsordninga skal vurderast frå pelsdyrbruk til pelsdyrbruk, og at ein enno ikkje veit korleis ho vil slå ut.

– Viss det blir så ille at regjeringspartia finn dette heilt uakseptabelt, så reserverer for vi oss retten for å dra saka tilbake til Stortinget. For dette er ei viktig sak. Vi kan risikere at enkelte hamnar på bar bakke. Det er uakseptabelt. Sånn behandlar ikkje Frp eller Stortinget folk, seier han.

Han forsikrar om at ingen pelsdyrbønder skal sitje igjen med gjeld når næringa er ferdig avvikla.

Sp: – Uverkeleg

Ein av dei som har kjempa hardnakka både for å behalde næringa og for betre kompensasjon til bøndene, er Geir Pollestad i Sp.

– Dette går imot all sunn fornuft. Over 200 gardar og opp mot 300 årsverk mistar no næringsgrunnlaget sitt. Saka vi behandlar i dag, er uverkeleg, seier han.

Han meiner at Frp, Høgre, KrF og Venstre må ta ansvar.

– Vi snakkar om familiar som kan få framtida knust som brikker i eit maktspel for at Erna Solberg skal vere statsminister, sa Pollestad.

