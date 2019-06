Regjeringa kritisk til halvering av talet på trafikkstasjonar

innenriks

– Vi etterlyser ei betre utgreiing av korleis ny teknologi, ambulerande løysingar og liknande kan gjere tilbodet betre for innbyggarar og næringsliv før vi tar stilling til talet på trafikkstasjonar, seier komitéleiar Helge Orten (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Dei borgarlege partia i komiteen bad i merknadene sine om at tilbod og organisering blir greidd ut ytterlegare då saka om ny organisering av Vegvesenet vart levert torsdag.

– Når Statens vegvesen eksempelvis foreslår å nesten halvere talet på stader for oppkøyring med MC utan å vise til gode alternative løysingar, viser dette at ytterlegare utgreiing er heilt nødvendig, seier komitémedlem Morten Stordalen (Frp).

Også Venstre og Kristeleg Folkeparti stiller seg bak synspunkta til Høgre og Frp.

– Nedlegging av trafikkstasjonar slik Statens vegvesen forslår, vil få dramatiske konsekvensar for brukarane og for trafikktryggleiken. Dei har eit samfunnsoppdrag, og det dei no foreslår vil føre til store forskjellar i tilbodet mellom by og land, seier KrFs parlamentarisk leiar Hans Fredrik Grøvan.

Jon Gunnes, som sit i komiteen for Venstre, seier at partiet hans har tru på at mange oppgåver kan løysast gjennom digitalisering av tenester.

– Samtidig er det avgjerande at løysingane er testa og implementert før trafikkstasjonane blir lagde ned, seier han.

