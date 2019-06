Regjeringspartia med nytt pelsdyrforslag

innenriks

To Frp-representantar og éin Høgre-representant har tidlegare sagt at dei vil stemme mot regjeringa i saka, fordi dei meiner at kompensasjonsordninga for pelsdyrbøndene som blir tvinga til å legge ned, er for dårleg.

I forslaget som vart levert torsdag morgon, skisserer regjeringspartia denne løysinga:

– Stortinget ber regjeringa følgje erstatningsordninga tett, og ventar at ordninga blir justert dersom det blir urimelege utslag i den samla utmålinga av kompensasjon, inkludert kompensasjonen for bokført verdi av ikkje-realiserbar kapital, til enkeltutøvarar knytt til avviklinga av næringsdrifta. Stortinget skal haldast orientert om korleis ordninga i tilfelle blir justert i lys av dette.

Forslaget er levert av Frps sakordførar i saka, Morten Ørsal Johansen, på vegner av regjeringspartia.

På spørsmål om han trur at alle Frp-representantane no vil stemme med partiet i saka, svarer han at han «reknar med det».

NTB har ikkje lykkast med å få tak i Carl I. Hagen (Frp), Roy Steffensen (Frp) og Kristian Tonning Riise (H), som tidlegare har sagt dei vil stemme mot forslaget som dei fire regjeringspartia for berre to veker sidan vart samde om.

