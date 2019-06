Auka utvinning i Gullfaks-feltet godkjent

innenriks

– Gullfaks er eitt av Noregs største olje- og gassfelt. Feltet er ein fabelaktig suksesshistorie. Med dei opphavlege planane for feltet skulle alle dei tre plattformene no ha vore stengde ned. Men no blir det planlagt for produksjon ut på 2030-talet. Feltet har til no produsert éin milliard fat meir enn opphavleg anslått, seier Freiberg i ei pressemelding.

Det godkjente prosjektet, som inneber boring av sju nye brønnar, ligg over hovudreservoaret på Gullfaks-feltet.

Brønnane skal borast i Shetlandsgruppa, som er eit kalkreservoar med høgt trykk. Reservoaret har skapt utfordringar for borearbeidet, men ein brønntest i 2012 viste at det var mogleg å få god oljeproduksjon frå reservoaret.

Equinor, Petoro og OMV eig rettane i prosjektet. Dei har investert 2,3 milliardar kroner for å hente opp rundt 17 millionar fat oljeekvivalentar.

(©NPK)