Historisk abortinnstramming vedtatt

Diskusjonen på Stortinget føregjekk i timevis torsdag. Vedtaket inneber at kvinner som er gravide med fleirlingar, og som ønsker å fjerne nokon av fostera, må få saka behandla i ei nemnd.

105 stemte for vedtaket, 64 mot. Voteringsoversikten viser at representantane til alle regjeringspartia stemte for innstramminga, i tillegg til 17 av 19 Sp-representantar, skriv Dagbladet. Åslaug Sem-Jacobsen og Siv Mossleth var dei to stortingsrepresentantane til Sp som stemte mot forslaget.

Mossleth og Sem-Jacobsen fekk selskap av alle av representantane til Ap, SV, Raudt og MDG.

Spiss tone

Tonen i diskusjonane før avstemminga var tidvis spiss. Ap-leiar Jonas Gahr Støre tok opp abortinnstrammingane i Alabama, der det er vedteke nesten totalt abortforbod. Han fryktar at innstramminga i Noreg kan vere eit første steg mot fleire innstrammingar.

– Viss vi løftar blikket, så ser vi at det frå høgresida og frå religiøst hald i mange land, blir gjorde framstøyt for å innskrenke rettane og sjølvbestemminga til kvinner, sa Ap-leiaren.

KrFs Geir Jørgen Bekkevold sa at han tar avstand frå det som skjer i Alabama, men at han òg tar avstand frå dei som prøver å plassere den saka i norsk kontekst.

– Samanlikninga held ikkje mål. Det er ikkje noko som vart vedtatt i dag, som kan samanliknast med Alabama, så det vil eg avvise, seier KrFs parlamentariske leiar Hans Fredrik Grøvan til Dagbladet.

Utfordra Frp

Etter mange timar med debatt torsdag kveld hadde berre éin representant frå Venstre tatt ordet og ingen frå Frp, skriv Dagbladet.

– Har de mista stemma, eller sett kamelen fast i halsen? spurde Ap-nestleiar Hadia Tajik frå talarstolen.

To timar før midnatt gjekk Per-Willy Amundsen (Frp) på talarstolen og talte på vegner av partiet sitt.

– Eg registrerer demonstrasjonen som var utanfor Stortinget i dag, og det engasjementet som er der ute. Og så ser eg andre område i samfunnet der vi ikkje ser like mykje engasjement frå den såkalla raude feministrørsla, sa Amundsen.

Han trekte deretter fram kvinner som blir utsette for barneekteskap og kvinner som blir underlagt sosial og seksuell kontroll.

Reaksjonar

Den varsla abortinnstramminga har utløyst sterke reaksjonar hos mange kvinner i Noreg. Årets hovudparole i 8. mars-toget var «Forsvar selvbestemt abort – fjern nemndene».

Venstres helsepolitikar Carl-Erik Grimstad innrømte at den massive motstanden frå kvinnerørsla har gjort inntrykk på han.

– Personleg tilhøyrer kamp for abortlova ein del av mi politiske oppvakning, sa han.

Han viste likevel til at det medisinske fagmiljøet i Trondheim, som gjennomfører fosterreduksjonar i Noreg, ønskte lovendringa.

I regjeringsforhandlingane på Granavolden fekk Kristeleg Folkeparti gjennomslag for dette, men vann ikkje fram med ønsket om å endre paragraf 2c i abortlova. Den tillèt seinabort ved alvorleg sjukdom hos fosteret.

