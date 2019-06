I nytt lovforslag blir regjeringa sikra meir makt i krisesituasjonar

innenriks

– Lova skal berre kunne nyttast i ekstraordinære krisesituasjonar og av Kongen i statsråd. Det må vere ein høg terskel for kva som blir rekna som ekstraordinær krise, seier utvalet som foreslår den nye krisefullmaktslova.

Benedikte Moltumyr Høgberg, som er professor i rettsvitskap ved Universitetet i Oslo, har leidd utvalsarbeidet som vart presentert fredag.

Den nye lova skal ikkje gjelde i krig eller krigsliknande situasjonar. Til det har vi beredskapslovgivinga.

Listhaug

– Som samfunnstryggingsminister er eg veldig nøgd med at vi no har fått ei grundig fagleg utgreiing av spørsmålet om det er behov for lovendringar for å sikre at vi kan reagere tilstrekkeleg raskt i ein ekstraordinær krisesituasjon, seier Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Sylvi Listhaug (Frp) sette i gang arbeidet med å endre lova i januar 2018 då ho var justis-, beredskaps- og innvandringsminister. Den gong meinte Listhaug at regjeringa trong meir makt til å handtere til dømes flyktningstraumen i 2015 som ho meinte var ein ekstraordinær situasjon i fredstid, spesielt for skulane i kommunane og når det gjaldt innlosjering.

Utvalet peikar på at det er både fordelar og ulemper med ei krisefullmaktslov. Dei oppfordrar til ein offentleg debatt.

Tryggingsventil

Tryggingsventilen som er lagt inn i lova for at regjeringa ikkje skal misbruke makt, er at Stortinget må seie meininga si seinast innan ti dagar. Dessutan kan eit mindretal i Stortinget på ein tredel oppheve det regjeringa har bestemt.

Grunnlova og menneskerettane skal uansett gjelde.

I forslaget kan ei ny krisefullmaktslov berre brukast dersom det ikkje er andre lover som passar og det betyr at det vil oppstå fare om ein ventar.

