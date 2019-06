Ny lufthamndirektør på Oslo lufthamn

innenriks

Westby kjem frå jobben som konserndirektør for drift og infrastruktur i Avinor, som Hasaas no overtar. Dei to byter med andre ord plass.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor meiner dette er ei løysing som er god for selskapet.

– Det vil bidra til å vidareutvikle både Oslo lufthamn og eininga drift og infrastruktur. Eit slikt byte skaper dynamikk og nytenking, noko som er særleg viktig i tider der vi skal finne nye og meir kostnadseffektive løysingar gjennom eit større kostnadsreduksjonsprogram, seier Falk-Petersen i ei pressemelding.

Det er førebels ikkje klart nøyaktig når rollebytet og ansvarsoverføringa skal skje, men truleg blir det i august og september.

