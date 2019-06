Trollstigen får mobildekning

innenriks

Det har lenge vore etterlyst betre mobildekning frå Trollstigen og innover i fjellet. Fordi vegstrekninga er stengd delar av året, har det vore utfordrande å få dette på plass.

– Regjeringa sørgjer no for utbygging av dekning for tale og 4G i eit område der tusenvis av turistar ferdast om sommaren. Nødnettet vil òg fungere på same nettet, noko som vil vere med på å auke beredskapen på strekninga, seier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) i ei pressemelding.

Trollstigen er blant dei mest trafikkerte turistvegane i landet.

Det var Telia som vann anbodet Statens vegvesen kunngjorde i fjor om utbygging av mobildekning på fylkesveg 63 frå Trollstigplatået mot Langdalen i Møre og Romsdal. For å halde nettet i gang, skal Telia nytte seg av solceller og vindturbinar.

Dei satsar på å vere i land med utbygginga frå 2020.

