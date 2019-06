– Synlege øyre på passa bryt med religionsfridommen

innenriks

Forslaget til ny pass- og ID-kortforskrift har vore på høyring sidan mars, og då høyringsfristen gjekk ut førre veke, hadde det komme inn 842 høyringssvar, skriv Rogalands Avis.

Det er flest privatpersonar som har svart, og blant dei er det eitt krav som går igjen: Øyrekravet må bort.

– Kravet om synlege øyre på ansiktsfoto bryt med religionsfridommen, skriv Muslimsk Fellesråd Rogaland. Muslim Forum Sandnes og Sikhs & Punjabis of Rogaland er òg blant dei som reagerer på øyrepåbodet.

I høyringsforslaget finst det to alternative forslag om krav til ansiktsfoto – eitt med og eitt utan påbod om synlege øyre for personar som bruker religiøse hovudplagg. Departementet argumenterer med at synlege øyre er viktig for å kunne gjere ei sikker identifisering. «Ørene er like unike som fingeravtrykk og i liten grad påvirket av vektforandringer, sminke og aldring.», heiter det i høyringsbrevet.

Ingrid Rosendorf Joys, leiar i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), seier at påbodsforslaget særleg rammar sikhane:

– Kravet om å vise øyra er eit urimeleg stort inngrep i religionsfridommen, seier ho.

I Noreg reknar ho med at det finst om lag 250 sikhar som brukar turban.

(©NPK)