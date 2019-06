Afghanistankomiteen vil ha full stopp i tvangsreturar til Afghanistan

innenriks

Afghanistankomiteens generalsekretær Liv Kjølseth meiner det ikkje er trygt for Abbasi-familien å returnere til Afghanistan.

– Samtidig som tryggingssituasjonen blir forverra, og stadig fleire sivile blir skadde og drepne, tvangsreturnerer Noreg fleire flyktningar til Afghanistan enn noko anna europeisk land. Dei yngste søskena har aldri vore i Afghanistan, medan den eldste forlét landet som treåring. Derfor blir dei ikkje «returnerte», dei blir deporterte til eit samfunn som dei ikkje har føresetnader for å fungere eller overleve i. Dette er på ingen måte forsvarleg og eit grotesk døme på at innvandringspolitiske omsyn trumfar rettane til barn og menneskelege omsyn, seier Kjølseth.

Ho peikar på at det, ifølgje Ifølgje FN-organet UNAMAs rapport «Afghanistan – Protection of Civilians in Armed Conflicts», vart drepe 3.804 sivile – inkludert 927 barn – i Afghanistan i fjor, fleire enn noko anna år sidan FN byrja å telje drepne og såra i landet.

Afghanistankomiteen vil derfor ha full stopp i tvangsreturar til Afghanistan på grunn av den uføreseielege tryggingssituasjonen.

Venstre-leiar Trine Skei Grande ønsker ei reforhandling av asylforliket nettopp etter at Abbasi-familien vart sendt ut av Noreg.

Asylforliket vart vedtatt i november 2015 og var resultatet av ein avtale mellom Frp, Høgre, Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeidarpartiet. Forliket inneheldt ei rekke innstrammingar i asyl- og flyktningpolitikken.

Både Frp og KrF har stilt seg opne for ei slik reforhandling

