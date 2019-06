Eittåring i Askøy som døydde, hadde to bakterietypar – kan ha vore vesentleg for dødsfallet

innenriks

I ei pressemelding frå Vest politidistrikt heiter det at det er påvist både streptokokkar gruppe A og Campylobacter jejuni. Same typen Campylobacter er påvist hos andre pasientar frå Askøy som er lagde inn på Haukeland universitetssjukehus.

Samtidig blir det konkludert med at streptokokkane har medført ei blodforgifting, som har forårsaka døden. Det finst ikkje haldepunkt for at Campylobacter har medført blodforgifting, men desse bakteriane kan føre til eit alvorleg utfall av ein streptokokkinfeksjon.

Dette skal vurderast nærare i den endelege obduksjonsrapporten, opplyser politiet.