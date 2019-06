Frp open for å reforhandle asylforliket

innenriks

Bakgrunnen for Grandes ønske er reaksjonane etter at Abbasi-familien vart tvangsutsend til Afghanistan denne helga.

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Frp, seier til Dagbladet at han er open for å reforhandle asylforliket – og meiner det bør gjerast jamleg.

– Denne saka viser at det er rom for forbetringar i form av endå raskare saksbehandling og utsending ved avslag. Det er òg rom for å gjere terskelen for å få innvilga asyl, spesielt med permanent opphald, mykje høgare. Dersom dei andre partia er villige til å diskutere asylforliket på nytt, så er vi opne. Det er rom for nye forbetringar og innstrammingar, seier Helgheim.

Asylforliket vart vedtatt i november 2015 og var resultatet av ein avtale mellom Frp, Høgre, Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeidarpartiet. Forliket inneheldt ei rekke innstrammingar i asyl- og flyktningpolitikken.

Innvandringspolitisk talsperson i Kristeleg Folkeparti, Torhild Bransdal, støttar òg Grandes ønske om ei reforhandling.

– Abbasi-saka reiser veldig interessante spørsmål på kor langt ein skal trekke innvandringsregulerande omsyn. Her er vi heilt på linje med Trine Skei Grande om at vi bør sjå på å reforhandle asylforliket, seier Bransdal til Dagbladet.

