KS trur vatnet i springen blir dyrare

innenriks

– Dagens avgiftsnivå er ikkje skremmande høgt. Det bør vere ein viss betalingsvilje, seier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, til NTB.

– Det folket får igjen for dette, er reint drikkevatn. Så dette er jo ikkje pengar rett i sluket, peikar han på.

Etter drikkevasskandalen på Askøy har det vorte kjent at mange kommunar slit med eit stort vedlikehaldsetterslep i vassforsyninga. Mellom anna er store delar av leidningsnettet frå Einar Gerhardsens tid.

Ifølgje organisasjonen Norsk Vann vil det koste 280 milliardar kroner å ta igjen etterslepet. Det største problemet er at utskiftinga av gamle og dårlege leidningar går altfor treigt. Nødvendige investeringar kan bety ein avgiftsauke på 4 prosent i snitt i året fram til 2040.

– Det vil jo merkast på lommeboka, seier Eide.

Sjølvkostprinsippet betyr at kommunale tenester som vatn og avløp, blir finansiert gjennom gebyr frå innbyggarane. Enkelte politikarar, som Ap-leiar Jonas Gahr Støre, har tatt til orde for at staten bør inn og hjelpe kommunane med finansiering, til dømes i form av rentefrie lån, for å få fortgang i arbeidet med å ta igjen etterslepet. Men det er ikkje Eide umiddelbart samd i.

– Dette er innanfor sjølvkostområdet. Dei investeringane som må gjerast, må dekkast gjennom avgiftsbetalingane, seier han.

– Sjølvkostprinsippet har vore eit veldig greitt prinsipp som det har vore lite politisk uro omkring. Ei ordning med rentefrie lån kan føre til at vass- og avløpsgebyret blir lågare, men det vil jo òg føre til mindre pengar på statsbudsjettet til andre gode formål, legg han til.

(©NPK)