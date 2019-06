Kallmyr: – Statsråden kan ikkje instruere Utlendingsnemnda om å la familien få bli

innenriks

– Enkelte representantar har tatt til orde for at familien bør få bli. Det betyr i så fall at vi må gjere regelendringar. Statsråden har inga moglegheit til å instruere Utlendingsnemnda til å la dei bli. Statsråden kan heller ikkje instruere PU for at dei skal utsetje uttransporteringa. Dette er som følgje av lovverket som denne salen har bestemt, sa Kallmyr då han måndag kveld kom til Stortinget for å svare på spørsmål om den mykje omtalte utsendinga av Abbasi-familien.

Justisministeren måtte møte i Stortinget etter at SV-representant Lars Haltbrekken tidlegare på dagen bad Stortingets presidentskap om å få stille spørsmål til statsråden om saka ved slutten til stortingsmøtet.

Einslege mindreårige

Haltbrekken har reagert på utsendinga av mora og dei tre barna hennar på 22, 20 og 16 år, som vart mellombels stoppa på grunn av helsetilstanden hennar. Barna er i Istanbul, medan mora er send tilbake til Noreg.

Stortingsrepresentanten spurde mellom anna justisministeren om utsendinga er innanfor lovverket om å transportere einslege mindreårige utan omsorgsperson. Til det fekk han dette svaret:

– Slik som Haltbrekken har sitert lova på, så er det mogleg for nokre under 18 år å bli returnerte til heimlandet sitt viss ein har kjende familiemedlemmer der. Her er det slik at ein er saman med søsken på 22 og 20 år. Så er det sjølvsagt slik at politiet gjer ei konkret vurdering, som eg føreset at dei har gjort, ut frå behovet til barnet, seier Kallmyr.

Vekker kjensler

Saka om Abbasi-familien har engasjert og vekt kjensler hos mange, spesielt i Trondheim der familien har budd. Ho har vorte løfta opp på politisk nivå, der Frp, Venstre, KrF og Ap har varsla at dei er villige til å reforhandle asylforliket i Stortinget.

Kallmyr understrekar at saka vekker kjensler, og at han forstår kvifor. Men overfor stortingsrepresentantane er han tydeleg på at å la familien bli, vil krevje ei massiv liberalisering av asylreglane. Det vil gjere at mange andre òg vil få bli, uttrykte han.

– Det er behov for meir informasjon i saka før ein tar bastante konklusjonar. Det skal vi sørge for, og så skal vi orientere Stortinget, seier Kallmyr.

(©NPK)