Skyhøge gebyr til bustadalarmselskap

innenriks

Den førebelse vurderinga til Konkurransetilsynet er at Verisure AS og Sector Alarm AS, som er dei største bustadalarmaktørane i Noreg, har samarbeidd ved å ikkje selje bustadalarmar til den andres kundar ved dørsal i perioden mellom 2011 og 2017.

Verisure har fått varsel om gebyr på 784 millionar kroner, og Sector Alarm må ut med 424, 8 millionar kroner. Den ulike storleiken på gebyra kjem av at føretaka har ulik omsetning.

Konkurransetilsynet meiner dei to selskapa har delt kundar i den norske bustadalarm-marknaden mellom seg.

– Denne saka har mykje å seie for bustadalarmkundane til dei to selskapa i Noreg, ettersom dei kan ha betalt for mykje for bustadalarmen sin. Marknadsdeling er ei svært alvorleg form for konkurransekriminalitet, og gebyra som no er varsla, underbygger dette, seier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Verisure seier dei er skuffa over vurderinga frå Konkurransetilsynet

– Vi opplever tøff konkurranse i marknaden, og det har vore situasjonen i heile den perioden tilsynet har vurdert. Vi er usamd i Konkurransetilsynets førebelse vurderingar, seier pressesjef Glenn Støldal i Verisure i Noreg.

– No skal vi studere Konkurransetilsynets brev grundig før vi sender eit detaljert svar tilbake, seier han.

Konkurransetilsynet understrekar at det ikkje er gjort noko endeleg vedtak i saka.

– Partane skal no få høve til å komme med merknader til varselet før det eventuelt blir gjort eit vedtak i saka, seier Amundsen.

Fristen er sett til 2. september i år.

(©NPK)