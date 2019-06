innenriks

Den norske delen av bestanden er berekna til 323 gauper, medan den svenske bestanden svarer til omtrent 1.189 gauper, ifølgje tal frå Rovdata.

Det norske bestandsmålet ligg på 65 gaupefamiliar, men for sjuande året på rad er bestanden under målet. Sidan i fjor har gaupebestanden her til lands gått ned med 2,5 familiegrupper.

Rovdata har ansvaret for overvakinga av gaupe i Noreg. Registreringa skjer årleg i perioden 1. oktober til utgangen av januar.

