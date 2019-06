Undersøking: Fire av ti nordmenn har sett barn saman med rusa vaksne i Syden

innenriks

Ei fersk undersøking som Respons Analyse har gjort på oppdrag frå alkovettorganisasjonen Av-og-til viser at 40 prosent av dei spurde oppgir at dei har sett rusa vaksne saman med barn på hotell i Syden. 25 prosent har opplevd det same på camping i Noreg. Tala baserer seg på 2.317 intervju.

– Eg er ikkje overraska over at sydenferie er den situasjonen der flest har opplevd å sjå fulle vaksne saman med barn. Det skjer noko med oss når vi kjem gjennom tryggingskontrollen, og vi flyttar grensene våre i Syden. Her er alkohol både langt billegare og meir tilgjengeleg enn heime i Noreg. Men altfor ofte kjem barna heim med vonde minne i bagasjen, seier Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til.

Eriksrud trur sommarferien kan vere ein spesielt vanskeleg periode for barn som opplever at foreldra drikk meir i feriane. Ho påpeikar at det vaksne kan oppleve som positive effektar av alkoholen, kan verke annleis for barna. Dermed er det viktig å tenke over kor mykje vi drikk når barn er til stades, meiner ho.

– Undersøkingar vi har gjort blant barn tidlegare, viser at barn flest meiner vaksne kan drikke maks to glas når dei er saman med barna. Det synest eg er ein god peikepinn for vaksne også før sommarferien, seier Eriksrud.

(©NPK)