Abbasi-søskena gjenforeina med mora

innenriks

Lars Haltbrekken, som fungerer som talspersonen til familien, fortel at søskena er slitne etter opplevingane på dei siste dagane, men at dei er glade for å vere tilbake i landet.

– Eg har møtt Yasin, den eldste av dei tre søskena. Det er nokre veldig tøffe døgn dei har vore gjennom, der dei har vorte frakta med tvang frå Trondheim. Mora vart medvitslaus og sendt heim. Ein kan jo berre førestille seg sjølv å vere barn å sjå mora si sjuk, for så bli sendt tilbake til Noreg. Men dei er glad for å vere i Noreg igjen, seier Haltbrekken til pressa utanfor Akershus Universitetssjukehus, der dei tre søskena er komne.

Følgjer opp saka

Haltbrekken, som er stortingsrepresentant for SV, seier saka vil bli følgt opp vidare, og at det vil bli fremma eit forslag om ein endra asylpolitikk.

– Vi kjem no til å be justisministeren om å gjere greie for denne utkastinga, det lova han Stortinget i går. Så kjem vi til å fremme eit forslag om ein langt meir medmenneskeleg asylpolitikk enn det vi har i dag. Denne saka viser i all si grufulle der umenneskelege norsk asylpolitikk kan vere, seier han.

Haltbrekken understreka like før søskena landa, at dei har behov for ro.

Til Trondheim

Bistandsadvokaten til familien, Erik Vatne, seier til NTB at planen er at familien skal vere i Oslo-området fram til dei reiser til Trondheim onsdag formiddag, men strekar under at det kjem an på helsetilstanden til mora.

Tysdag vart det klart at også dei tre søskena skulle sendast tilbake til Noreg etter at Afghanistan sa nei til å ta imot dei.

Abbasi-familien, mor og tre søsken på 16, 20 og 22 år, vart henta av politiet laurdag morgon og seinare sett på fly til Afghanistan via Istanbul. Mora var medvitslaus på heile turen til Istanbul og vart av helsemessige årsaker returnert til Noreg måndag.

(©NPK)