Ap ønsker ikkje å endre asylforliket

innenriks

Innvandringspolitisk talsperson for Arbeidarpartiet Masud Gharahkhani er klar på at ei endring i asylreglane ikkje har støtte i partiet.

«Et enstemmig Arbeiderparti har akkurat vedtatt vår helhetlige innvandringspolitikk. Der ligger det ingen forslag til endringer på denne delen av regelverket», skriv Gharahkhani i ei tekstmelding til Klassekampen.

Heller ikkje Senterpartiet, som tok initiativ til asylforliket, ønsker reforhandling.

– Vi er ikkje tente med store debattar om det no. Både for Noreg og asylsøkarane er det viktig at dette er føreseieleg, seier Heidi Greni, innvandringspolitisk talsperson i Sp.

Ho seier enkeltsaker som Abassi-saka er eit dårleg utgangspunkt for å drøfte dei større linjene i innvandringspolitikken.

Mari Holm Lønseth, medlem av kommunalkomiteen for Høgre, er klar på at dei ikkje ønsker reforhandling. Frp seier ja til forhandlingar, men berre for å stramme inn.

– Vi ønsker reforhandlingar, men berre for å stramme inn ytterlegare, seier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Frp.

Han meiner det einaste kritikkverdige som har skjedd i saka, er at familien ikkje vart kasta ut før.

Det vart semje om asylforliket i november 2015, og det var resultatet av ein avtale mellom Frp, Høgre, Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeidarpartiet. Forliket inneheldt ei rekke innstrammingar i norsk asyl- og flyktningpolitikk.

(©NPK)