Bompengepartiet nesten like stort som Frp i Sandnes

innenriks

Resultatet på 12,4 prosent overraskar sjølv ordførarkandidaten i partiet:

– Fantastisk, seier Ellen Karin Moen, ordførarkandidat for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Sandnes til Stavanger Aftenblad.

Medan FNB fossar fram, har Frp tapt fem mandat sidan det førre valet, og det er berre eitt mandat som skil partia i bystyret, ifølgje meiningsmålinga. Frp får 13,5 prosent på målinga, som er 10 prosentpoeng mindre enn ved valet i 2015.

FNB har så langt sagt at det ønsker å samarbeide med andre parti frå sak til sak. Moen understrekar at partiet har fleire ufråvikelege krav, som bompengespørsmålet.

– Bompengesaka var dropen som fekk begeret til å renne over. Mange veljarar opplever at dei ikkje blir høyrde, og derfor kjem dei til oss no, seier Moen.

