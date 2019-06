Mann trua trikkeførar med kniv – skoten i beinet av politiet

innenriks

– Gjerningsmannen blir køyrd til Ullevål sjukehus. Han er vaken og medviten, opplyser Politiet i Oslo på Twitter ved 10.30-tida tysdag formiddag.

Mannen fekk førstehjelp på staden etter å ha vorte skoten i beinet. Ifølgje politiet losna dei eit varselskot før dei retta skot mot gjerningsmannen.

Til VG seier operasjonsleiar Per Ivar Iversen at mannen vart lokalisert like ved Solli plass i Oslo. Han nekta då å følgje kommandoane til politiet.

Gjerningsmannen opplyste at han hadde ein granat i skulderveska si, men bombegruppa til politiet fann ingen farlege gjenstandar i veska.

– Motivet og bakgrunnen for hendinga har vi ingen informasjon om førebels, seier operasjonsleiaren til NTB.

– Vi har gjort ein del vitneavhøyr på staden, men ønsker å komme i kontakt med alle som kan ha opplysningar i saka.

Spesialeininga for politisaker er rutinemessig varsla.

– Trusselen har skjedd på trikken, og vi fann mannen ned mot Skillebekk. Det har ikkje komme meldingar om at han har trua nokon andre enn trikkesjåføren, seier Iversen til NRK.