Sivilombodsmannen: For få tilsette og ueigna bygningar aukar isolasjonen i norske fengsel

innenriks

Sivilombodsmann Aage Thor Falkanger overleverte tysdag ei særskild melding til Stortinget om isolasjonsbruken i norske fengsel. Det er det sterkaste verkemiddelet ombodsmannen kan bruke.

– Vi har sidan 2014 besøkt 19 fengsel, og vi synest funna er så alvorlege at vi måtte gjere Stortinget merksam på dei, seier Falkanger til NTB.

Sivilombodsmannen er særleg bekymra for forholda ved Oslo fengsel, Bergen fengsel og Ila fengsel, men seier mangel på oversikt over isolasjonsbruken i norske fengsel gjer at fengsla ikkje kan rangerast.

Set ikkje inn vikarar

Falkanger seier den omfattande isolasjonsbruken i stor grad kjem av ueigna bygningar og for få tilsette.

– Mange fengsel manglar fellesareal, og så har ein ikkje bemanning nok til å sørge for at dei innsette kjem seg ut i fellesskapet på annan måte, seier han.

– Tilsette i Kriminalomsorg< har skulda på Avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE) til regjeringa. Reforma pålegg årlege driftskutt på 0,5-0,7 prosent, for å ramme tilbodet til dei innsette. Har de funne ein samanheng mellom kutta etaten er pålagt og den aukande bruken av isolasjon?

– Akkurat kva dette kjem av, har eg ikkje så lyst til å gå inn på, men vi ser at bemanning har vorte redusert. Vi ser det først og fremst på at ein ikkje set inn vikarar ved sjukefråvær. Det fører til at ei rekke aktivitetar blir lukka, dels fordi dei som står for aktivitetane, til dømes på verkstadene, må brukast i dei alminnelege avdelingane i staden, fortel Falkanger.

16 timar på cella – meir i helgane

Sivilombodsmannen kritiserer fengselsstyresmaktene for å mangle oversikt over isolasjonen. Dette gjeld både fengsla sjølv og Kriminalomsorga.

Rapporten til Sivilombodsmannen inneheld ti tilrådingar, mellom dei å sikre betre data av omfanget av isolasjonen, og dessutan å endre lova, slik at det blir sett grenser for kor mykje dei innsette maksimalt kan vere innelåst på cellene sine på ein dag.

I norske fengsel er kvar fjerde innsett innelåst på si eiga celle 16 timar eller meir i døgnet på kvardagar. I helgane er omfanget endå større, ifølgje rapporten.

Sivilombodsmannen ber òg om betre helseoppfølging av dei innsette.

– Vi veit at isolasjon er skadeleg for den som blir utsett for det, og dess lengre ein sit isolert, di meir skadeleg er det. Isolasjon kan utløyse angst, psykosar og både tap av sansar og oppleving av tid, fortel Falkanger.

Ber politikarane ta grep

Den særskilde meldinga vart torsdag overlevert til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Falkanger seier han ventar at Stortinget følgjer opp saka overfor regjeringa.

– Vi har fleire gonger peikt på risikoen for umenneskeleg behandling, men Kriminalomsorga har ikkje følgt opp rapportane våre når det gjeld isolasjon. Det er derfor på høg tid at politikarane tar tak i dette og behandlar det i Stortinget, slik at vi får isolasjonsbruken ned, seier Falkanger.

Han peikar på at norske styresmakter over fleire år har fått internasjonal kritikk for bruken av isolasjon frå både FNs torturkomité og Europarådets torturkomité.

Både norsk lov og internasjonale menneskerettsstandardar blir brotne med dagens praksis, ifølgje sivilombodsmannen.

