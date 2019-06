Sivilombodsmannen refser norske styresmakter for isolasjonsbruk

innenriks

Førebyggingseininga til Sivilombodsmannen har i tidsrommet 2014–2018 besøkt 19 norske høgtryggingsfengsel. Dei overleverte tysdag ei særskild melding til Stortinget, som er det sterkaste verkemiddelet dei har overfor forvaltinga.

– Vi har gjennom besøksrapportane våre fleire gonger peika på risikoen for umenneskeleg behandling, men Kriminalomsorga har ikkje følgt opp rapportane våre når det gjeld isolasjon. Det er derfor på høg tid at politikarane tar tak i dette og behandlar det i Stortinget slik at vi får isolasjonsbruken ned, seier sivilombodsmann Aage Thor Falkanger.

Dei slår fast at norske styresmakter over fleire år har fått internasjonal kritikk for bruken av isolasjon.

– Isolasjon og manglande menneskeleg kontakt er skadeleg og må avgrensast, seier han.

Ifølgje Sivilombodsmannen blir verken norsk lov eller internasjonale menneskerettsstandardar overhaldne.

I norske fengsel er kvar fjerde innsett innelåst på si eiga celle 16 timar eller meir i døgnet på kvardagar. I helgane er omfanget endå høgare, slår Sivilombodsmannen fast.

Det blir mellom anna retta kritikk Mot at styresmaktene ikkje har oversikt over isolasjonsbruk, at tilsynsordningane er svake og at det er for dårleg oppfølging av psykisk sjuke.

Dei kjem med desse tilrådingar i meldinga:

* At styresmaktene sikrar seg data over isolasjonsbruk. I dag finst det inga påliteleg oversikt over omfanget av isolasjon i norske fengsel.

* At lov- og regelverk blir endra, slik at isolasjon blir avgrensa.

* At helse- og omsorgstenestene til isolerte innsette blir styrkte.

