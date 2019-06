UD avslører fleire detaljar rundt returen til Syria-barna

innenriks

Då det i slutten av mai vart sannsynleg at barna ville bli henta ut, gjorde UD ei rekke førebuingar.

– Beredskapen for å setje i verk ei uthenting vart sett i verk 27. mai, og same dagen varsla Utanriksdepartementet Fylkesmannen med oppfordring om å utnemne verje for barna, og dessutan varsle barnevernet, skriv utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Det er SVs Karin Andersen som har bedt om ei fullstendig oversikt over dato for og innhaldet i dei førespurnadene som har gått til alle relevante faginstansar og til Oslo kommune, med unntak av teiepliktige opplysningar om barna.

– 28. mai stadfesta Fylkesmannen at det ville bli utnemnt verje, og dessutan at barnevernet var varsla. 29. mai informerte Fylkesmannen UD om at det var utnemnt verje, ifølgje Søreide.

Utanriksdepartementet etablerte òg direkte kontakt med verja, som den 31. mai opplyste at vedkommande òg hadde vore i kontakt med barnevernet.

– Først 2. juni fekk Utanriksdepartementet løyve til å hente barna i flyktningleiren og ta dei heim til Noreg. Den 3. juni vart barna henta av norsk personell, medrekna helsepersonell som tok vare på barna under heile reisa frå Syria til Noreg, skriv utanriksministeren.

– På formiddagen den 3. juni – kort tid etter at barna var henta i leiren – informerte vi verja til barna om at barna var henta og ville komme Noreg seinare same kvelden, forklarer Søreide.

