Abbasi-familien til Trondheim – støttemarkering varsla

Bistandsadvokaten til familien, Erik Vatne, seier til NTB at planen er at familien drar til Trondheim onsdag formiddag, men understrekar at det avheng av helsetilstanden til mora.

Markeringa i Tordenskioldsparken byrjar onsdag ved 17-tida.

Blant dei som tar del er Åge Aleksandersen og biskop Ragnhild Jebsen i Nidarosdomen. I tillegg vil Rosenborg-profil Tore Reginiussen, som har engasjert seg i saka, levere ein bodskap via video.

– Tøffe døgn

Lars Haltbrekken, som er talspersonen for familien og stortingsrepresentant for SV, seier at uttransporteringa har vore ei påkjenning for familien.

– Eg har møtt Yasin, den eldste av dei tre søskena. Det er nokre veldig tøffe døgn dei har vore gjennom, der dei har vorte frakta med tvang frå Trondheim, seier han.

Samtidig vil Haltbrekken be justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om å gjere greie for denne utkastinga.

– Så kjem vi til å fremme eit forslag om ein langt meir medmenneskeleg asylpolitikk enn det vi har i dag. Denne saka viser kor grufull og umenneskleg norsk asylpolitikk kan vere, seier han.

Mannleg vern

Mora og hennar tre barn på 16, 20 og 22 år fekk i 2012 opphaldsløyve primært fordi dei ikkje hadde noko mannleg vernande nettverk i Afghanistan. Men UNE kalla tilbake løyvet i 2014 då familiefaren dukka opp i Noreg.

Mora og barna vart henta av politiet laurdag morgon og seinare sett på fly til Afghanistan via Istanbul.

Mora vart grunna dårleg helse returnert til Noreg måndag. Dagen etter vart dei tre søskena flogne tilbake til Noreg etter at Afghanistan sa nei til å ta dei imot. Søskena vart tysdag gjenforeina med mora på Akershus universitetssjukehus etter at dei landa på Oslo lufthamn.

Formannskapet i Trondheim kommune krev garantiar for at det ikkje vil bli gjort nye forsøk på uttransportering av familien.

