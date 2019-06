Amandapris-utdelinga dumpa av TV 2, no klar for VGTV

innenriks

Der skal filmprisutdelinga gå direkte på nett. VG vil dessutan ha direktesending frå raud løpar i forkant og frå mottakinga etter prisutdelinga.

– Rettar blir ein stadig viktigare del av VG+-universet og vi ser fram til å utvide denne type hendingar, seier adm.direktør i VGTV, Thomas Manus Hønningstad i ei melding.

Festivaldirektør og leiar av Amandakomiteen, Tonje Hardersen, kallar samarbeidd med VG «å ta Amanda inn i ei ny tid».

– Sjåarvanane til publikum har endra seg drastisk dei siste åra, og det å sende Amandaprisen direkte på nett og at publikum samtidig kan dele segment på sosiale medium, er eg sikker på at blir eit stort løft for prisen, seier Tonje Hardersen.

Amandaprisen vart dei første 20 åra send på NRK, før TV 2 i 2006 tok over å sende prisutdelinga. Det tok slutt i 2018, etter at berre 264.000 sjåarar lét seg lokke til å sjå filmprisutdelinga året før.

– Vi må gjere ei totalvurdering av alle hendingar vi er involverte i frå periode til periode, uttalte TV 2s programredaktør Frode Nakken. Då dei aller siste sjåartala, for 2018-sendinga, vart klare, viste dei ifølgje Kampanje eit snitt på 219.000 sjåarar – det er 20,6 prosent av alle sjåarar mellom 10 og 79 år.

Det skal bli delt ut Amanda-pris i 20 kategoriar søndag 17. august, under opningsdagen for Den norske filmfestivalen i Haugesund.

