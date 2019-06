Dale forsvarer topptungt Tog-Noreg

innenriks

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) meiner alle direktørane er nødvendige.

– Det viser at når ein har større fokus på drifta av kvart enkelt selskap og primæroppgåvene dei har, då greier vi å få ut milliardgevinstar. Då er litt fleire tilsette og direktørar ein liten pris å betale, seier han til NRK.

Statsråden framhevar at staten sparer 8 milliardar kroner på jernbanereforma dei neste ti åra.

– Dei 8 milliardane i innsparing viser at konkurransen verkar, og at jernbanereforma er på rett spor. Men det er viktig at toppsjefane viser moderasjon dei kommande åra, seier Dale.

NRK har kartlagt lønna til leiinga i Vy og dei andre jernbaneselskapa som staten eig direkte, og som har vore ein del av det som tidlegare heitte NSB.

Konsernsjef Geir Isaksen i Vy tener mest. Han fekk i fjor ein lønnspakke på 6,2 millionar kroner. Det var bonusen på 1,3 millionar kroner som særleg sørgde for at lønnsveksten enda på 12 prosent.

I alt 17 av dei 49 jernbanedirektørane tener mellom 2 millionar og 3,5 millionar kroner i året, resten tener mellom 1 og 2 millionar kroner. Fleire sjefar får til liks med Isaksen utbetalt bonus, men dei andre direktørane har lågare bonus enn han.

