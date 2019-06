Euronext fullfører oppkjøpet av Oslo Børs VPS

innenriks

Euronext, ei samanslutning av fem europeiske børsar, eig no 97,8 prosent av aksjekapitalen i Oslo Børs.

Euronext behandla oppkjøpsplanane i generalforsamlinga si 16. mai. Då vart aksjonærane samde om å ta over 100 prosent av den norske børsen, noko dei har fått løyve frå Finansdepartementet til å gjere. Dei har òg gjennomført ein selskapsgjennomgang, såkalla due diligence, av Oslo Børs.

Det var på julaftan i fjor at Euronext varsla at dei ønskte å kjøpe Oslo Børs, og at dei allereie hadde førehandsakseptar på å kjøpe drygt 53 prosent av aksjane.

30. januar vart det kjent at Nasdaq melde seg på i oppkjøpskampen. Selskapet hadde skaffa seg førehandsakseptar på 37 prosent av aksjane og alliert seg mellom anna med DNB og KLP.

Nasdaq trekte bodet sitt 27. mai.

