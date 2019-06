Flest registrerte tilfelle av klamydia i Noreg på 13 år

innenriks

Dei siste tala for klamydia, der alle tala frå 2018 er gjort tilgjengelege i det nasjonale overvakingssystemet for smittsame sjukdommar, MSIS, kom onsdag morgon. Avdelingsdirektør Hilde Kløvstad ved Folkehelseinstituttet (FHI) understrekar at rapportert førekomst er noko anna enn reell utbreiing.

– Klamydia gir sjeldan symptom. Det er derfor ikkje tilstrekkeleg å ha informasjon om talet på diagnostiserte tilfelle for å forstå utbreiinga av infeksjonen. Talet på diagnostiserte personar med klamydia må òg sjåast i samanheng med kor mange som testar seg, og kjønn og aldersfordelinga blant dei som testar seg, seier Kløvstad.

Talet på testa for klamydia i fjor var 362.603 for heile landet, og av desse var det 7,3 prosent som testa positivt. Dei siste åra har det vore ein auke i talet på undersøkingar, samtidig som ein finn færre tilfelle blant dei som testar seg. Frå 2017 til 2018 har utviklinga gått motsett veg: Ein liten nedgang i talet på undersøkte, samtidig som talet på positive prøver auka.

Klamydia smittar ved ubeskytta sex og er no den vanlegaste seksuelt overførbare, bakterielle infeksjonen vi har i Noreg. Sjukdommen kan behandlast med antibiotikum.

Viss klamydia ikkje blir oppdaga eller behandla, kan det i nokre tilfelle medføre komplikasjonar som bekkeninfeksjon, svangerskap utanfor livmora, infertilitet og kroniske underlivssmerter. Det er likevel ikkje kjent kor stor risikoen er for komplikasjonar.

