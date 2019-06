Kraftig betring for Noreg i skuleundersøking – men lærarane saknar oppfølging

innenriks

Tala kjem fram i OECDs Teaching and Learning International Survey (TALIS), der ungdomsskulelærarar i 48 land deltok i undersøkinga for 2018. Undersøkinga vart offentleggjort onsdag.

Når ein av seks lærarar seier at dei bruker lang tid på å roe ned elevane i starten av timen, er det ei kraftig betring frå same undersøkinga for ti år sidan. Då svarte over halvparten av lærarane det same. Ingen andre land i undersøkinga kan vise til tilsvarande betring, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Det er veldig bra at læringsmiljøet har vorte betre, og at det er meir ro i klasserommet. Det betyr meir tid til undervisning, seier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Motsett retning

Funnet blir trekt fram som ekstra positivt fordi det går i motsett retning av tendensen i dei fleste andre land, der lærarane fortel om meir uro og mindre tid til undervisning.

– Her heime har lærarar på ungdomstrinnet vorte flinkare i klasseleiing. Ro og gjensidig respekt i klasserommet er avgjerande for at elevane skal meistre og lære, seier Sanner.

Ifølgje undersøkinga bruker òg lærarane mindre tid på administrative oppgåver i timane. Og under 5 prosent oppgir at dei ikkje trivst i jobben.

– Vi har dyktige lærarar i norske klasserom, og det at så mange som ni av ti lærarar i norsk skule trivst i jobben sin, er veldig positivt for elevanes læring og trivsel på skulen, seier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

Lite fagleg oppfølging

Men ikkje alt er positivt for Noreg. Mange nyutdanna lærarar svarer at dei får for lite fagleg oppfølging i overgangen frå utdanning til yrke.

Berre ein av fire nyutdanna lærarar oppgir at dei har deltatt i eit introduksjonsprogram på skulen, og berre éin av seks nytilsette lærarar har ein rettleier eller mentor.

– Nyutdanna lærarar må få betre oppfølging. Saman med organisasjonar for barnehage, skule og høgare utdanning har vi vorte samde om prinsipp og forpliktingar for rettleiing av nyutdanna i barnehage og skule, seier kunnskapsministeren.

«Nedslåande» og «uakseptabelt»

Leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet er glad for at lærarar oppgir at dei har gode relasjonar til elevar og at dei fleste er tilfredse med arbeidsplassen. Samtidig reagerer han kraftig på at berre kvar sjette nyutdanna lærarar har hatt rettleier eller mentor.

– Det er nedslåande, seier Handal til NTB.

Han strekar under at forbundet lenge har jobba for ei ordning som sikrar at alle nyutdanna lærarane får rettleiing når dei byrjar i den første lærarjobben sin.

Aps utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen, peikar på at regjeringa har stemt ned partiforslaget om å forskriftsfeste ei rettleiingsordning.

– At fem av seks nye lærarar ikkje får rettleiing eller mentor er uakseptabelt og betyr at «praksissjokket» mange opplever held fram. Det betyr at elevane får mindre førebudde lærarar enn dei elles kunne hatt, seier Henriksen, som kjem til å ta temaet opp med Sanner.

Fleire med fem års utdanning

Ifølgje TALIS-undersøkinga er det ein klar auke i delen lærarar som har minst fem års høgare utdanning, frå 23 prosent i 2013 til 34 prosent i 2018.

I tillegg viser undersøkinga at heile 94 prosent av lærarane det siste året har deltatt på aktivitetar for kompetanseutvikling, som kurs eller vidareutdanning. Éin av fem lærarar etterlyser samtidig meir fagleg påfyll om bruk av ny teknologi i undervisninga.

Over 4.000 norske ungdomsskulelærarar og 162 rektorar har deltatt i undersøkinga.

