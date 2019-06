SV ber Kallmyr gjere greie for Abbasi-saka i Stortinget innan fredag

innenriks

I brevet viser Lysbakken til debatten i Stortinget 17. juni, der statsråden sa at han ville orientere Stortinget om utsendelsen av den afghanske familien på ein eigna måte, når han hadde det fulle bildet.

– Aksjonen er no avslutta, barna er i Noreg og på veg heim til Trondheim. Vi vil derfor be om at statsråden kjem til Stortinget for å gjere greie for aksjonen så snart som mogleg og før Stortinget går frå kvarandre, heiter det i brevet frå SV-leiaren.

Saka om Abbasi-familien har engasjert og vekt kjensler hos mange, spesielt i Trondheim der familien har budd.

Fredag 21. juni er siste dag i vårsesjonen på Stortinget.

