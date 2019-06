SV opnar for forpliktande samarbeid med Raudt

innenriks

– Eg synest det er eit konstruktivt forslag. Det er mange berøringspunkt mellom SV og Raudt, seier Fylkesnes til Klassekampen.

Det var leiar Magnus Marsdal i tankesmia Manifest som tysdag tok til orde for at partia bør inngå ein forpliktande avtale som må få gjennomslag før partia kan støtte ei ny regjering. Raudts nestleiar Marie Sneve Martinussen uttalte at det var mykje bra i Marsdals analyse.

Tradisjonelt har det vore stor rivalisering mellom partia. At leiinga i begge partia opnar for eit samarbeid, er derfor eit gjennombrot.

Fylkesnes seier at SV og Raudt står nær i spørsmål om fordeling, makt i arbeidslivet og skatt, men opplever at klima i mindre grad er ei hjartesak i Raudt enn SV.

– Vi må aldri hamne der at eigen framgang er viktigare enn å vinne kampen mot høgresida, seier Fylkesnes.

