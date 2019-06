Sjukehusstreiken blir trappa opp på nytt

innenriks

Sjukehusstreiken starta 29. mai og vart først trappa opp 11. juni. Seks helseføretak er ramma. Dei fagorganiserte streikar for at også tilsette i mindre deltidsstillingar skal få pensjon frå første krone. Til no er 667 personar tatt ut i streik.

Opptrappinga skjer på sjukehusa der det allereie er streik; Helse Bergen, Sjukehuset Østfold og St. Olavs hospital. Det nye streikeuttaket omfattar mellom anna audiografar, helsesekretærar og reinhaldarar, skriv YS Spekter i ei pressemelding.

– No forventar vi svar på det vi spør om. Den øyredøyvande stilla frå arbeidsgivar på spørsmålet om pensjon frå første krone provoserer dei streikande. Streikeviljen er stor, seier leiar av YS Spekter og forbundsleiar i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Vi opplever stor støtte både frå kollegaer, publikum og pasientar. Pensjon frå første krone for alle, er eit krav om likebehandling, likestilling og rettferd, seier Ruud Thorkildsen.

Streiken rammar mellom anna timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, vedlikehald av medisin-teknisk utstyr, kjøkken og servering, reinhald, pasient- og varetransport på dei rørte sjukehusa.

(©NPK)