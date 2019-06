Stortinget seier nei til nattog til Berlin

innenriks

MDG får heller ikkje støtte i nasjonalforsamlinga for ei rekke andre forslag, mellom anna å utvikle nattogtilbodet mellom storbyane i Noreg og mellom Noreg og Europa. Målet med forslaga er å redusere talet på flyavgangar mellom Noreg og europeiske storbyar.

– Vi må ha fleire sovevogner no, og vi må kunne kjøpe billett i delt kupé, sa MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm i Stortinget onsdag.

– Til Europa må det bli enklare å finne og bestille togreiser, vi treng fleire avgangar, eller kanskje berre betre koordinering med svenskane nokon gonger, og vi treng direktetog så ein kan vakne i ein europeisk storby, legg ho til.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) viste til satsinga til regjeringa på å betre togtilbodet gjennom auka løyvingar til vedlikehald, infrastruktur og fleire avgangar.

Som grunngiving for at regjeringspartia seier nei til forslaget om nattog frå Oslo til Berlin, viste statsråden til utfordringar med knapp kapasitet i infrastrukturen til tognettet.

– Då blir det eit paradoks når Stortinget foreslår at det skal setjast opp ei rute mellom Oslo og Berlin – heilt utan nokon marknadsanalyse av kva som skal til for å sørge for at det er passasjerar på det toga, og heilt utan å ta innover seg at det kan fortrenge togtilbod vi treng i endå større grad, sa han.

