Telenor må betale gigantgebyr på 788 millionar kroner

Telenor vart pålagt gebyret for misbruk av den dominerande stillinga si i den norske mobilmarknaden. Det vedtok Konkurransetilsynet i fjor.

Telenor klaga saka inn for Konkurranseklagenemnda, som no har avslått klagen under dissens 2–1. Viss selskapet ikkje godtar gebyret, endar saka i rettssystemet.

Gebyret på 788 millionar kroner er det høgaste gebyret tilsynet har gitt nokosinne. Telenor har heile vegen vore usamd i vedtaket. Selskapet har tre månader på seg til å ta ut stemning for Gulating lagmannsrett.

Telenor avviser

Frå 2007 bygde Network Norway eit tredje mobilnett i Noreg saman med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forplikta til å gi dei tilgang til nettet sitt. I 2010 endra likevel Telenor vilkåra i avtalen om nettleige, noko som var eit brot av lova.

– Telenor har ikkje gjort noko for å avgrense konkurransen i den norske mobilmarknaden. Saka gjeld ein avtale frå 2010 til 2014 mellom Telenor som nettleverandør og Network Norway. Avtalen hadde ein prismodell som er vanleg og etterspurt i marknaden, og som vi meiner er lovleg, seier administrerande direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Noreg.

– Vi vil no gå grundig gjennom vurderingane til Konkurranseklagenemnda, held han fram.

Brot på konkurranselova

Konkurransetilsynet er naturlegvis nøgd med avgjerda til Konkurranseklagenemnda.

– Vi er særs nøgde med at Konkurranseklagenemnda deler synet til Konkurransetilsynet på at dette er eit brot på konkurranselova, seier konkurransedirektør Lars Sørgard.

