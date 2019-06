Ber om 600 nye fengselsstillingar for å redusere isolasjon

innenriks

Arbeidsgruppa anslår at dei nye årsverka vil koste 516 millionar kroner, skriv Bergens Tidende.

– Det er urovekkjande at så få innsette får fellesskap når vi veit kor skadeleg isolasjon er. Spesielt er vi bekymra for dei som har mindre enn to timar kontakt med andre dagleg, seier Erling Fæste, som har leidd arbeidsgruppa.

– Dette er på linje med det vi har sagt i mange år. Vi er veldig glade for at direktoratet endeleg har fått same verkelegheitsoppfatning som dei som jobbar i fengsla, seier leiar Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).

(©NPK)