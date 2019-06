Milliardkontrakt til Kongsberg Defence & Aerospace

innenriks

Kontrakten er inngått med Raytheon Australia, som er hovudleverandør av Nasams luftvernsystem til australske styresmakter, opplyser det norske selskapet torsdag.

– Vi er fornøgde med at Australia har valt Nasams. Den kontinuerlege teknologiske evolusjonen til systemet og at stadig fleire land vel Nasams, stadfestar at det er det mest moderne luftvernsystemet i verda, seier administrerande direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace.

Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (Nasams) blir produsert av norske Kongsberg og amerikanske Raytheon, og Lie kallar det ryggrada i luftvernløysingane i mange nasjonar i mange år framover.

